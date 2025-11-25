Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
GNR regista cada vez mais tráfico na costa. Mas contrato de vigilância está prestes a caducar e não há novo concurso lançado

Através do Sivicc, os radares que vigiam a costa portuguesa, a GNR sinalizou 171 ocorrências ligadas ao tráfico marítimo de droga até 10 de novembro deste ano, mais do que em qualquer ano anterior. O contrato de manutenção do dispositivo termina a 31 de dezembro, sem que exista informação oficial sobre o que acontecerá a seguir.
