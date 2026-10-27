GNR regista 1245 acidentes envolvendo motociclos e ciclomotores no distrito do Porto

O Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 1245 acidentes envolvendo motociclos e ciclomotores de duas, três e quatro rodas no distrito do Porto desde 1 de janeiro desde até esta segunda-feira, 26 de outubro.

1185 acidentes envolveram veículos de duas rodas, dos quais 921 foram acidentes com vítimas: 11 mortos, 67 feridos graves e 962 feridos ligeiros.

Relativamente aos motociclos e ciclomotores de três e quatro rodas, foram registados 60 acidentes, dos quais 18 envolveram vítimas, todos feridos ligeiros.

Ou seja, no total foram contabilizados onze mortos, 67 feridos graves e 980 feridos ligeiros.

Nos últimos dias, entre 23 e 26 de outubro, foram contabilizados acidentes com 12 veículos, dos quais resultaram um morto, dois feridos graves e seis feridos ligeiros.

"Os dados evidenciam a relevância da prevenção rodoviária dirigida aos utilizadores de veículos de duas rodas, particularmente vulneráveis em caso de acidente, atendendo à menor proteção física proporcionada por estes veículos", indica a GNR num comunicado enviado às redações.

A Guarda Nacional Republicana apela à adoção de "uma condução defensiva e de segurança" e alerta para comportamentos que aumentam significativamente o risco de acidente, nomeadamente excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, circulação entre filas de trânsito de forma irregular, manobras bruscas ou mudanças de direção sem sinalização, condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, utilização incorreta ou ausência de capacete e equipamento de proteção, falta de atenção e condução distraída e reduzida perceção dos motociclistas pelos restantes condutores.