GNR fiscaliza trabalhadores agrícolas e o seu transporte em Odemira

Operação arrancou às primeiras horas da manhã, mobiliza cerca de 30 militares.
DN/Lusa
A GNR está a realizar esta quarta-feira, 17 de setembro, uma operação de fiscalização dirigida a trabalhadores agrícolas e ao seu transporte no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelou fonte da força de segurança.

A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que a operação, que arrancou às primeiras horas da manhã, mobiliza cerca de 30 militares de várias valências da Guarda e conta com o apoio da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Segundo a mesma fonte, esta operação de rotina está a decorrer em simultâneo em três localizações do concelho de Odemira.

Os resultados da ação de fiscalização serão divulgados mais tarde pela GNR, acrescentou.

