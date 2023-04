GNR deteta quase 1500 infrações na estrada e detém perto de 40 condutores

A GNR registou quase 1.500 contraordenações rodoviárias na quinta-feira, a maioria relativas a excesso de velocidade, tendo detido mais de 40 pessoas por conduzirem alcoolizadas ou sem carta, no âmbito da Operação "Pascoa 2023", que arrancou na segunda-feira.

Em comunicado, a GNR dá conta do resultado das ações de patrulhamento rodoviário dos militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, revelando que só no dia 06 de abril foram fiscalizados 6.525 condutores.

Como resultado desta operação, foram detetadas 37 a conduzir com excesso de álcool, das quais 23 foram detidas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 21 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 1.469 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 611 por excesso de velocidade, 108 por falta de inspeção periódica obrigatória e 33 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

Foram ainda detetadas 56 infrações por uso de telemóvel durante a condução, 75 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, e 27 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante este período, a GNR registou 246 acidentes rodoviários, dos quais resultaram dois mortos e nove feridos graves.

Relativamente aos acidentes que envolveram mortos, a GNR especifica que um deles foi um homem de 37 anos, vitimado por uma colisão no concelho de Vila Nova de Gaia.

A outra vítima mortal foi um homem de 71 anos, numa colisão no concelho de Portel.

A GNR apela à condução "atenta, cautelosa e defensiva" e alerta que terá especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores, como manobras perigosas, condução sob efeito de álcool e substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, correta sinalização e execução de ultrapassagens, mudanças de direção e cedência de passagem, utilização indevida do telemóvel, bem como não utilização correta do cinto de segurança.

A Operação "Páscoa 2023" da GNR vai estender-se até dia 11 de abril.