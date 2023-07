GNR detém 10 suspeitos de tráfico de droga em Sintra

As autoridades detiveram esta segunda-feira 10 pessoas suspeitas do crime de tráfico de droga, no concelho de Sintra, que tinham na sua posse mais de 19 mil doses de produto estupefaciente, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, o Comando Territorial de Lisboa da GNR indica que os detidos são oito homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 17 e os 38 anos.

Os detidos vão ser presentes esta terça-feira no Tribunal Judicial de Sintra para aplicação das respetivas medidas de coação.

"No âmbito de uma investigação, envolvendo o tráfico de produtos estupefacientes, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar a identidade e 'modus operandi' dos suspeitos e culminaram com o cumprimento de 41 mandados de busca, 19 domiciliárias e 22 em veículos", detalha a GNR.

Na sequência desta detenção, as autoridades apreenderam mais de 19 mil doses de haxixe, 116 doses de cocaína, 148 doses de MDMA, 165.827 euros em numerário, 12 veículos, 31 telemóveis, um computador e 14 armas brancas.

Esta ação policial contou com o reforço dos Comandos Territoriais de Santarém, Setúbal e Faro, da Unidade de Controlo Costeiro e com o apoio da Polícia de Segurança Pública.