GNR abre museu ao público para assinalar os 271 anos do Terramoto de Lisboa

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai abrir excecionalmente as portas do seu museu, em Lisboa, no domingo, 1 de novembro, para assinalar os 271 anos do Terramoto de Lisboa, ocorrido em 1755. A iniciativa foi anunciada nas redes sociais da Guarda.

"Damos a conhecer as capacidades de busca e resgate da nossa Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), em estruturas colapsadas, incluindo uma demonstração de escoramento de estruturas", destaca a GNR. O local estará aperto ao público entre as 10h00 e as 18h00, com última entrada às 17h30.

A iniciativa integra o Movimento Recordar 1755 e pretende chamar a atenção para a importância da prevenção e da preparação para situações de emergência.

A programação inclui uma exposição e demonstrações das capacidades de busca e salvamento da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), nomeadamente em cenários de estruturas colapsadas.

Entre as atividades previstas está uma demonstração de escoramento de estruturas, técnica utilizada para garantir a estabilidade de edifícios ou elementos estruturais em risco de colapso. A exposição da UEPS decorrerá entre as 10h00 e as 16h30.

O público poderá ainda assistir a demonstrações de um binómio cinotécnico, composto por um militar e um cão de busca e salvamento. A atividade está prevista para dois períodos: entre as 11h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 15h30.

Na receção do Museu estará também disponível para consulta o livro "Recordar 1755", cedido pelo Quake – Museu do Terramoto de Lisboa. "Recordar o passado é também preparar o futuro", pontua a GBR.

Já na noite deste sábado, 31 de outubro, o Comando-Geral da GNR será iluminado de púrpura, numa ação simbólica de homenagem às vítimas do terramoto.