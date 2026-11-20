Os trabalhadores da administração pública estão esta sexta-feira, 20 de novembro, em greve para reclamar a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, que defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros.

O protesto afetou ao início da noite a recolha do lixo em vários concelhos do país, levando a encerramentos de serviços em Évora, Loures, Palmela e Seixal, segundo o sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (STAL), que disse em comunicado ter havido paralisações quase totais em Almada, Amadora, Moita, Setúbal e Vila Franca de Xira, todos estes concelho pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa.

Esta greve deverá ter impacto ao longo do dia nas escolas, nos serviços de saúde, nos tribunais e em vários serviços públicos.

Segundo o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, verifica-se uma forte adesão à greve nos hospitais, onde estão a ser cumpridos os serviços mínimos, assim como na recolha dos resíduos. Com os dados ainda a ser recolhidos, referiu que há muitas escolas encerradas nível nacional.

“A adesão dos professores significa a força desta greve, afirmou Sebastião Santana num piquete de greve em frente à Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa.

Um dos secretários-gerais da Fenprof, José Feliciano Costa, disse que, àquela hora, havia um conjunto “significativo de escolas em greve”, referindo-se sobretudo a dados recolhidos na área da Grande Lisboa.

“Hoje os professores vão aderir à greve da função pública também porque veem as carreiras a serem desvalorizadas”, afirmou, referindo a falta de professores como um exemplo da desvalorização. “Há neste momento a falta de, pelo menos um professor a mais de 50 mil alunos”, criticou, sublinhando a falta de professores no primeiro ciclo.

Na Póvoa de Varzim , outro secretário-geral da Fenprof, FRacisco Gonçalves, disse, em declarações à SIC Notícias, que esta greve acontece em pleno processo de discussão do Orçamento do Estado para 2027 porque este "não responde a três grandes questões".

"Não tem dotação orçamental para o investimento público que é necessário, para a requalificação do parque escolar, por exemplo", começou, lembrando o "fenómeno" dos alunos sem escola no início deste ano letivo. O dirigente da Fenprof realçou ainda a necessidade de um reforço da educação inclusiva, alertando para o "fosso" entre o desempenho dos alunos maisfavrecidos e os menos desfavorecidos.

Finalmente, Francisco Gonçalves considerou necessária uma revisão do estatuto da carreira docente e a valorização da profissão, "a única forma de resolver o problema da falta de professores".

Em Coimbra, frente à escola José Falcão, Carlos Pontes, do Sindicato da Função Pública, defendeu que a greve é "uma demonstração de que os trabalhadores etsão unidos", estando "a perder mais um dia de salário para pôr cobro a esta inércia do governo".

Esta paralisação foi decidida num plenário realizado a 27 de outubro, em que os sindicatos da Fente Comum reafirmaram que "não aceitam o empobrecimento, a desvalorização profissional nem a destruição dos serviços públicos.

Os sindicalistas exigem a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, melhores condições de vida e de trabalho, bem como uma administração pública que sirva verdadeiramente as populações.

A Frente Comum, afeta à CGTP, defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores e um aumento da base remuneratória da Administração Pública para 1.150 euros, com efeitos a 01 de janeiro de 2027.

A estrutura liderada por Sebastião Santana exige ainda o aumento do subsídio de refeição para 13 euros.

Em declarações aos jornalistas no dia do plenário, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, disse estar em causa "lutar contra um orçamento que destrói a administração pública" e que está "longe do interesse das populações".

"Neste sentido, não nos vemos com outra hipótese, que não seja fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que este orçamento não passe", afirmou o líder sindical.

Para a Frente Comum, "os trabalhadores estão confrontados com um ataque sem precedentes aos seus descontos e pensões e ao sistema público, universal e solidário da Segurança Social", num contexto em que se agravam as condições de vida e de trabalho no país, marcado pelo aumento de preços.

Questionado sobre a escolha do dia para a realização da greve, Sebastião Santana disse ser estratégico por "permitir não ter uma greve de protesto, mas uma greve que pode ter consequências", estando a votação global do Orçamento do Estado para 2027 (OE) agendada para terça-feira.

Para que a greve fosse desconvocada, o coordenador da Frente Comum disse na altura ser necessário que o Governo se sentasse à mesa, pegasse "nas 83 propostas" que entregaram no dia 30 de setembro e estivesse “disposto a negociar".