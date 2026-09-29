Fugitivo por suspeita de tentar matar grávida e homem detido pela Polícia Judiciária

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Miranda do Douro por suspeita de crimes de tentativa de homicídio qualificado, roubo agravado e dano qualificado, informou a polícia em comunicado.

O homem, "cidadão estrangeiro", terá atropelado uma mulher grávida de 25 anos e um homem de 41 anos na Lourinhã em junho de 2023, com a polícia a considerar que terá sido "movido por vingança relacionada com violência doméstica".

Desde esse momento, o suspeito "andava em fuga às autoridades". Porém, conta a PJ, acabou por ser localizado em Miranda do Douro, onde em colaboração com a GNR local, acabou por ser detido. Preparava-se para fugir do país em direção a Espanha, acrescentam.

"O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", conclui a PJ.