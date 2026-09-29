PJ diz que suspeito foi colocado em prisão preventiva
PJ diz que suspeito foi colocado em prisão preventivaFoto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Fugitivo por suspeita de tentar matar grávida e homem detido pela Polícia Judiciária

Caso terá tido motivado por "vingança relacionada com violência doméstica". Factos tiveram lugar na Lourinhã em 2023, mas suspeito só foi detido três anos depois, em Miranda do Douro.
André Certã
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Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Miranda do Douro por suspeita de crimes de tentativa de homicídio qualificado, roubo agravado e dano qualificado, informou a polícia em comunicado.

O homem, "cidadão estrangeiro", terá atropelado uma mulher grávida de 25 anos e um homem de 41 anos na Lourinhã em junho de 2023, com a polícia a considerar que terá sido "movido por vingança relacionada com violência doméstica".

Desde esse momento, o suspeito "andava em fuga às autoridades". Porém, conta a PJ, acabou por ser localizado em Miranda do Douro, onde em colaboração com a GNR local, acabou por ser detido. Preparava-se para fugir do país em direção a Espanha, acrescentam.  

"O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", conclui a PJ.

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