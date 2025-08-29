"Fraternidade entre povos". Marcelo assinala os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Portugal

Há 200 anos, Brasil e Portugal estabeleceram relações diplomáticas, pouco menos de três anos após a conquista da independência. A data foi assinalada esta sexta-feira, 29 de agosto, pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no site da Presidência."O Presidente da República saúda efusivamente a passagem dos 200 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com a pátria irmã do Brasil. Apenas menos de três anos volvidos sobre a independência brasileira. 200 anos de fraternidade entre povos, estados, histórias, culturas, vivências sociais, económicas e políticas", lê-se.Marcelo Rebelo de Sousa destacou a construção desta comunidade conjunta. "Saúda, em especial, os milhões de brasileiros e portugueses que, ao longo destes dois séculos, no Brasil, em Portugal, em todo o mundo, construíram uma Comunidade, que hoje se afirma na CPLP e em muitas outras instituições universais, fazendo das nossas duas pátrias pedras essenciais no diálogo entre continentes na construção de um mundo melhor, mais pacífico, mais justo, mais humano", escreveu..Presidente Lula da Silva recebe presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Brasília.O chefe de estado ainda ressaltou o idioma comum. "Saúda o comum empenho na projeção língua portuguesa como pedra de toque de uma Lusofonia que Portugal e o Brasil têm defendido e afirmado sempre", pontua.O Presidente reafirmou este laço histórico e a relação diplomática de dois séculos. "Reafirma ao Presidente da República Federativa do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, pela mesma firme intenção manifestada, há 200 anos, pelo Rei D. João VI ao Imperador Pedro I na abertura de um ciclo histórico novo nas relações diplomáticas entre os dois povos e as duas pátrias irmãs", finaliza.Cimeira dos 200 anosNo passado mês de fevereiro, foi realizada uma cimeira entre Brasil e Portugal, em comemoração aos 200 anos das relações diplomáticas. Na ocasião, foram assinados 19 acordos entre os dois países.Na declaração conjunta, um dos compromissos assumidos foi que Brasil e Portugal “concordaram em intensificar ações voltadas à integração e à garantia de direitos da comunidade brasileira em Portugal e da comunidade portuguesa no Brasil, à luz do Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses instituído pelo Tratado de Porto Seguro, de 2000”. Na área de documentação, ficou registrado que os dois governos “expressaram o desejo comum de avançar em acordos de reconhecimento mútuo de assinaturas e de identidades digitais”.amanda.lima@dn.pt.Estatuto da Igualdade: novos títulos estão em atraso, mas acordo não foi suspenso.Brasil e Portugal: 200 anos de parceria e amizade celebrados numa Cimeira histórica