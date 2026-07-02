Fogo em Vouzela mobiliza oito meios aéreos. Não há aldeias em perigo

Um incêndio que deflagrou em Vouzela, distrito de Viseu, às 03:00 de hoje, estava a ser combatido às 10:20 por mais de 200 bombeiros, auxiliados por 45 veículos e oito meios aéreos, de acordo com a Proteção Civil.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Viseu, não há aldeias em perigo.“Os trabalhos ainda decorrem”, disse a mesma fonte, salientando que o incêndio, nas proximidades da autoestrada A25, que liga Aveiro a Vilar Formoso, não está dominado.O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, Francisco Lima, disse à agência Lusa, às 10:30, que o incêndio “chegou a estar com três frentes ativas, mas, neste momento, está com uma”.“A minha expectativa é a de conseguir dominar o incêndio em breve, agora com mais meios a combater”, acrescentou.Francisco Lima disse ainda que durante a noite “um bombeiro ficou ferido e foi assistido no serviço de urgência de São Pedro do Sul, devido ao fumo nos olhos, mas já está bem”.Já o incêndio que deflagrou pelas 15:40 de quarta-feira no concelho de Alfândega da Fé entrou em resolução de madrugada, pelas 05:40, segundo adiantou à Lusa o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso, que admitiu que foi uma “noite difícil”.A Estrada Municipal que liga a localidade de Gouveia à Cardanha reabriu esta quinta de manhã, após ter sido cortada, na quarta-feira.Segundo fonte da GNR, a Estrada Municipal 611, entre Cardanha, no concelho de Torre de Moncorvo, e Gouveia, no concelho de Alfândega da Fé, reabriu pelas 08:00, 12 horas após ter sido cortada ao trânsito.O incêndio chegou a ter duas frentes ativas, uma em Gouveia e outra na Cardanha, mobilizando mais de 100 operacionais e 10 meios aéreos.Às 09:40, ainda estavam no local 169 operacionais, 54 meios terrestres e dois meios aéreos, a fazer trabalhos de rescaldo.