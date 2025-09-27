Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fogo em Arganil entra em fase de resolução
LUÍS BRANCA/LUSA (Arquivo)
Sociedade

Fogo em Arganil entra em fase de resolução

O incêndio que deflagrou em Rochel está dominado desde as 19h16.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O incêndio florestal que deflagrou este sábado, 27 de setembro, em Rochel, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, encontra-se dominado desde as 19h16 e entrou em fase de resolução. 

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que no local encontram-se ainda 141 operacionais apoiados por 38 meios terrestres a realizar trabalhos de rescaldo e vigilância.

Durante o combate chegaram a ser mobilizados um total de 200 operacionais, 59 meios terrestres e três meios aéreos.

Incêndios
Proteção Civil
arganil

