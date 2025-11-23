Fogo consome na totalidade fábrica de têxteis em Felgueiras

Uma fábrica de têxteis lar foi totalmente consumida pelas chamas na madrugada deste domingo, 23 de novembro, em Felgueiras, no distrito do Porto, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais, Júlio Pereira.O alerta foi dado pelas 06:12 para um incêndio na localidade de Penacova, sendo a primeira informação a de que estaria a arder um armazém da Fábrica Inspiração Padrão, referiu Júlio Pereira.Todavia, à chegada ao local, verificou-se ser a fábrica que estava a arder, acabando por ser totalmente consumida pelas chamas, acrescentou o comandante.O fogo foi dado como extinto cerca das 09:10 e segundo o responsável não há registo de feridos.Segundo o responsável não há registo de feridos.O sócio gerente da fábrica garantiu à Lusa que os posto de trabalho são para manter. “Vou reerguer isto”, afirmou António Pereira.A fábrica Inspiração Padrão, segundo o proprietário, funciona no rés-do-chão da casa onde reside e tem uma área de cerca de 400 metros quadrados.