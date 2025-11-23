Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Foto: Maria João Gala / global Imagens (Arquivo)
Fogo consome na totalidade fábrica de têxteis em Felgueiras

Não há registo de feridos.
DN/Lusa
Uma fábrica de têxteis lar foi totalmente consumida pelas chamas na madrugada deste domingo, 23 de novembro, em Felgueiras, no distrito do Porto, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais, Júlio Pereira.

O alerta foi dado pelas 06:12 para um incêndio na localidade de Penacova, sendo a primeira informação a de que estaria a arder um armazém da Fábrica Inspiração Padrão, referiu Júlio Pereira.

Todavia, à chegada ao local, verificou-se ser a fábrica que estava a arder, acabando por ser totalmente consumida pelas chamas, acrescentou o comandante.

O fogo foi dado como extinto cerca das 09:10 e segundo o responsável não há registo de feridos.

O sócio gerente da fábrica garantiu à Lusa que os posto de trabalho são para manter. “Vou reerguer isto”, afirmou António Pereira.

A fábrica Inspiração Padrão, segundo o proprietário, funciona no rés-do-chão da casa onde reside e tem uma área de cerca de 400 metros quadrados.

Felgueiras
incêndio em fábrica

