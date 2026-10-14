Reorganziação terá implicações nos profissionais e custos no SNS. Gerardo Santos

Sociedade

FNAM quer esclarecimentos do Governo sobre objetivos e implicações da reorganização que está a ser preparada para o SNS

Anúncio da criação de duas megafusões de organismos centrais da Saúde e de possíveis novas lideranças leva vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, a dizer que tal “vai ter implicações nos profissionais e queremos saber quais serão”, acusando a ministra de nestes dois anos e meio ter feito 51 nomeações para administrações com “critérios políticos”.