O Conselho de Ministros formalizou há 15 dias a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a única estrutura policial portuguesa com uma unidade dedicada ao tráfico de seres humanos. Muitos dos novos casos já vinham sendo atribuídos à Polícia Judiciária (PJ), só que não houve o consequente reforço de operacionais. E o SEF continua a fiscalizar e a investigar sem saber até quando, ao mesmo tempo que muitos inspetores estão a sair para a Frontex. Os técnicos que acompanham as vítimas estão preocupados com esta indefinição.

O SEF e a PJ são as entidades com competência para investigar o crime de tráfico de seres humanos. Estão concentrados na Unidade Anti-Tráfico de Pessoas (UATP, SEF) e na Unidade Nacional de Contra o Terrorismo ( UNCT, PJ). Nenhuma das estruturas recebeu informação sobre como será feita a integração.