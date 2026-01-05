Festas em Segurança. PSP regista mais acidentes rodoviários, mortos e feridos graves em comparação com 2024

A Polícia de Segurança Pública divulgou esta segunda-feira, 5 de janeiro, o balanço da Operação Festas em Segurança 2025-2026, que decorreu em todo o território nacional, revelando um aumento da sinistralidade rodoviária e um elevado número de infrações e detenções. No que diz respeito aos dados da sinistralidade rodoviária, e comparativamente ao período homólogo de 2024, a PSP registou 2.499 acidentes, o que representa mais 244 ocorrências do que no ano anterior. Estes acidentes resultaram em 753 feridos, mais seis do que em 2024, incluindo 36 feridos graves (mais oito) e 717 feridos ligeiros, menos dois face ao período comparável. O número de vítimas mortais ascendeu a 10, registando-se um aumento de cinco mortes em relação ao ano passado. No mesmo período, no âmbito do controlo da fronteira aérea, a PSP deteve 26 cidadãos em situação ilegal em território nacional, controlou 758.773 cidadãos estrangeiros e elaborou 79 participações e 113 autos de notícia por contraordenação ao abrigo da lei dos estrangeiros. Durante estas ações foram ainda realizadas 1.284 interceções, 73 recusas de entrada em território nacional e 20 notificações de abandono voluntário. Fiscalização massiva e mais de 1000 detenções Durante a operação, a PSP efetuou um total de 1.141 detenções. Destas, 671 corresponderam a crimes rodoviários, nomeadamente 362 por condução em estado de embriaguez, 244 por falta de habilitação legal para conduzir e 65 por outros ilícitos rodoviários. Em relação à prevenção e fiscalização, foram fiscalizados 24.131 condutores e controladas 64.583 viaturas por radar, tendo sido detetadas 6.150 infrações à legislação rodoviária. Entre as contraordenações mais frequentes destacam-se 747 casos de excesso de velocidade, 694 por falta de inspeção periódica obrigatória, 293 por ausência de seguro de responsabilidade civil, 169 por condução sob influência do álcool, 116 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 58 infrações relacionadas com a não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança e, ou, sistemas de retenção para crianças. Foram ainda detidos 85 pessoas por crimes contra a propriedade - furtos e roubos -, e 97 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 68.291 doses individuais de droga. No mesmo período, as autoridades apreenderam 25 armas de fogo, 84 armas brancas, 460 munições e 44 outras armas, quer como medida cautelar, quer no âmbito de 26 detenções por posse de arma proibida. Foram igualmente apreendidos 26.605 artigos de pirotecnia. O balanço da operação evidencia, segundo a PSP, “a necessidade de manter e reforçar as ações de fiscalização e prevenção, com especial enfoque na segurança rodoviária e no combate à criminalidade”, visando a proteção de pessoas e bens nomeadamente durante os períodos festivos.