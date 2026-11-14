Fernando Araújo alerta que saúde em Portugal atravessa "mau momento" e pede "nova estratégia"

O antigo diretor-executivo do SNS Fernando Araújo considerou neste sábado, 14 de novembro, que a saúde em Portugal “está a passar um mau momento” e é preciso “um novo fôlego e uma nova visão” para resolver os problemas do setor.

Fernando Araújo, que nas últimas legislativas encabeçou a lista do PS ao círculo eleitoral do Porto, mas não assumiu o lugar como deputado, falava aos jornalistas à margem do arranque dos novos Estados Gerais do PS, que decorre hoje ao longo de todo o dia na Estufa Fria, em Lisboa.

“O SNS está a passar um mau momento, eu diria que a saúde em Portugal está a passar um mau momento por várias razões: os indicadores têm reduzido, as pessoas têm menos resposta, o acesso está mais condicionado, a despesa tem aumentado, os profissionais estão insatisfeitos”, criticou.

Por isso, para o antigo diretor-executivo do SNS, é preciso “um novo fôlego, uma nova visão e uma nova estratégia para o país” para resolver os problemas.

Questionado sobre se o PS está preparado para ir a eleições, Fernando Araújo considerou que este é o momento para se “ouvir as pessoas, a sociedade, novas propostas e novas soluções”.

Depois de ter sido apontado como ministro da Saúde de Pedro Nuno Santos caso tivesse ganhado as eleições, o médico foi questionado pelos jornalistas sobre se estaria disponível para assumir essa pasta com a liderança de José Luís Carneiro.

“Acho que essa não é uma pergunta que se ponha. Neste momento estamos à procura de soluções, de ideias e de propostas. Acho que os nomes estão sempre no fim e nunca devemos inverter este processo, que por vezes na política portuguesa acontece, mas não é de modo algum salutar”, disse.

Segundo Fernando Araújo, destes novos Estados Gerais, e suas mesas temáticas, sairá também “a procura de solução para melhorar o SNS, para melhorar o país”.

“Temos vários planos e vocês vão ouvir durante o dia e no final da tarde várias propostas e várias metas que são mensuráveis, mas o objetivo é claro: é dar melhor saúde aos portugueses”, enfatizou.