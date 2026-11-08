Famílias imigrantes recorrem a ajuda alimentar para gerir orçamento cada vez mais apertado

Maria Natalina Lopes, de 53 anos, trabalhou nas limpezas, cuidou de idosos e passou por restaurantes. Hoje, porém, os "bicos de papagaio" massacram-lhe as costas e já não consegue estar muitas horas de pé, por isso, às segundas e terças-feiras passa pelo jardim infantil para recolher alimentos. Recebe uma pensão, mas o dinheiro não chega para pagar a renda, a água, a luz, o gás e a alimentação.

"Às vezes há coisas que não dá para a gente comprar mesmo", lamenta.

Diz que também já procurou trabalho, mas que a idade dificulta essa possibilidade.

Tem sete filhos, dois dos quais ainda vivem consigo: a mais nova, de 14 anos, está a estudar, e o de 22 não trabalha.

"A alimentação está muito cara, há coisas que a gente não compra mesmo e as opções vão para o frango ou a pescada, às vezes", queixa-se.

As dificuldades, considera, não se limitam às famílias imigrantes. "Sofrem bastante", diz, referindo-se também aos portugueses. "Vamos para Lisboa, vemos muita gente a dormir na rua (…) É triste", diz, apontando os custos da botija de gás, que está "ao preço do ouro", da água e da luz, face aos salários e pensões que continuam baixos.

Ana Maria nasceu na ilha de Santiago, em Cabo Verde, há 70 anos. Também viúva, começou recentemente a recorrer ao apoio do centro, depois de ter ouvido falar das doações. A renda de 300 euros pesa no orçamento, que depende da pensão de reforma e da pensão de viuvez para atender às necessidades de seis pessoas, incluindo três filhos e dois netos.

O cabaz alimentar é, por isso, uma “boa" ajuda, afirma.

"A gente não pode comer a comida em condições, temos de comprar aquilo que dá. Com seis pessoas em casa dá para comprar alguma coisa? Dá para comprar massa, frango, as coisas mais baratas. Quando chegamos no fim do mês, paga-se a água, paga-se a luz, paga-se a renda, já ficamos sem nada para a casa", constata.

De vez em quando visita a família em Cabo Verde e, apesar de considerar que lá está melhor e que tudo é mais barato, não pensa em regressar. Os filhos também não querem voltar, preferindo ir apenas "para passar férias".

"Ficar lá não, já estamos mais habituados aqui", afirma.

Lena, também moradora do bairro e de origem cabo-verdiana, chegou a Portugal em 1973, vinda da ilha de Santiago. Diz que a vida está cada vez mais difícil, sobretudo devido ao preço dos alimentos, e chama a atenção para as famílias "a quem falta o que comer".

"Há dias fui comprar um quilo de cebola, estava a 1,69 euros. Assustei-me", desabafou.

* jornalista da Agência Lusa