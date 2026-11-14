Exposição "Publique-se" celebra 50 anos de Diário da República e a evolução do acesso às leis (veja as fotos)

No seu 50.º aniversário, a história e a evolução do Diário da República, jornal oficial do Estado português, está em destaque na exposição “Publique-se” que vai ficar na Galeria da Imprensa Nacional, no bairro lisboeta do Príncipe Real, até 7 de fevereiro do próximo ano, com entrada livre.

Para Bruno Pereira, diretor do Diário da República, a exposição é "uma viagem" desde os antecedentes "até aos dias de hoje", explicando que a primeira sala releva o "peso do papel", com os livros de arquivo, as prensas e as peças tipográficas usadas para imprimir os diários ali expostos.

Na exposição em si, um percurso da linha cronológica acompanha este percurso para lá dos 50 anos do Diário da República, paralelos aos 50 anos da Constituição de 1976. A publicação de um jornal que publica as leis do Estado dura desde o século XVIII, com a Gazeta de Lisboa tendo, com a chegada do liberalismo no século XIX, adotado o nome de Diário do Governo e consolidado como publicação oficial.