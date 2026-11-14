Exposição "Publique-se" celebra 50 anos de Diário da República e a evolução do acesso às leis (veja as fotos)
No seu 50.º aniversário, a história e a evolução do Diário da República, jornal oficial do Estado português, está em destaque na exposição “Publique-se” que vai ficar na Galeria da Imprensa Nacional, no bairro lisboeta do Príncipe Real, até 7 de fevereiro do próximo ano, com entrada livre.
Para Bruno Pereira, diretor do Diário da República, a exposição é "uma viagem" desde os antecedentes "até aos dias de hoje", explicando que a primeira sala releva o "peso do papel", com os livros de arquivo, as prensas e as peças tipográficas usadas para imprimir os diários ali expostos.
Na exposição em si, um percurso da linha cronológica acompanha este percurso para lá dos 50 anos do Diário da República, paralelos aos 50 anos da Constituição de 1976. A publicação de um jornal que publica as leis do Estado dura desde o século XVIII, com a Gazeta de Lisboa tendo, com a chegada do liberalismo no século XIX, adotado o nome de Diário do Governo e consolidado como publicação oficial.
A outra sala, em sentido contrário, é chamada de "leveza do acesso". "A partir de 1997, com o surgimento do Diário da República Eletrónico, o jornal oficial continua a simplificar a forma como chega aos cidadãos, até à forma desmaterializada que ocorreu significativamente entre o período de 2006 e 2016", explicou Bruno Pereira
"A partir desse período deixou de haver edição de papel", lembrou o diretor, acrescentando que antes saiam daquele edifício lisboeta, "sete toneladas de papel que asseguravam o jornal oficial como instituição nacional".
Inês Queiroz, historiadora parte da Unidade de Edição e Cultura na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, participou na investigação na base da exposição e contou que tentaram mostrar "de forma sintética" o caminho gradual de abrir o acesso dos cidadãos à publicação das leis.
"Temos aqui um conjunto de curiosidades que as pessoas poderão acompanhar ao longo da exposição", explica, sublinhando que se podem ver também um conjunto de objetos, ilustrações e vídeos históricos "que mostram todo o processo, desde a composição manual até à atualidade".
Uma das preocupações da exposição foi também a de "conseguir falar com os protagonistas", tanto da transição digital como de "antigos compositores, tipográficos, impressores", que lhes "ajudaram a perceber o que é que implicava, diariamente, fazer um jornal de impressão".
"E implicava muito. Muito papel, muitas toneladas de carateres móveis, muitas pessoas, muitos turnos da noite. Tudo isso foi sendo, de certo modo, aliviado pelo contexto digital, sem nunca se perder o rigor e a fidedignidade", acrescentou.
Atualmente, explicou Bruno Pereira, o Diário da República é totalmente digital e vai além de apenas publicar as leis que vão sendo aprovadas, apesar dessa continuar a ser a sua "missão principal".
"Cada vez mais é importante facilitar e fazer com que a lei chegue às pessoas. Nos últimos anos temos procurado simplificar a forma como essa informação chega aos cidadãos e criar novas formas de acesso à informação jurídica", disse o diretor, sublinhando que, atualmente, o portal inclui "resumos em linguagem clara" e "versões consolidadas dos diplomas dos regimes jurídicos que vão sendo alterados ao longo do tempo".
Além disto, contou, o diário tem tentado reforçar a sua presença digital, quer nas redes sociais, quer através de um podcast chamado Diário Claro, que se dedicou a reforçar a aposta na literacia jurídica das pessoas.
"São tudo conteúdos que visam aproximar a lei do cidadão e que o cidadão consiga compreender melhor os direitos e os que nos regem", sublinhou.