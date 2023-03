Explosão em fábrica de pirotecnia em Ponte de Lima faz um morto

Uma explosão num paiol da fábrica da Pirotecnia Minhota, instalada na freguesia de Santa Cruz do Lima, em Ponte de Lima, provocou uma morte. Em declarações à agência Lusa, Vasco Ferraz adiantou que a informação lhe foi comunicada pelo vereador da Proteção Civil Municipal que se encontra no local.

"A vítima foi socorrida, mas acabou por morrer no local", disse, acrescentando tratar-se de um funcionário com idade entre os 40 e os 50 anos.

O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, Marco Domingues, adiantou que a explosão não causou um incêndio. O responsável referiu que a explosão ocorreu num dos vários paióis do complexo, "um dos mais afastados da fábrica" de pirotecnia: "a explosão do paiol onde se encontrava armazenado material pirotécnico foi sentida na freguesia de Cendufe, no concelho vizinho de Arcos de Valdevez".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A distância entre a freguesia de Santa Cruz do Lima e a de Cendufe é de cerca de 18 quilómetros.

Marco Domingues adiantou que "um dos meios do INEM que se deslocava para o local sofreu um acidente, desconhecendo-se ainda circunstâncias e se há feridos", sendo que já foram acionados mais meios de socorro para o local.

O alerta para a ocorrência foi dado às 13:30. Às 14:13, encontravam-se no local 23 operacionais e nove viaturas.

Com mais de 120 anos existência, além da fábrica de fogo-de-artifício em Ponte de Lima, o proprietário daquela unidade tem um paiol fixo na ilha da Madeira.

Notícia atualizada às 15.00.