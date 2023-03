Ex-presidente do sindicato administrativo do SEF investigada pela PJ

A ex-presidente do Sindicato dos Funcionários Administrativos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Manuela Niza Ribeiro, foi esta quarta-feira interpelada pela PJ nas instalações onde trabalha, na Direção Regional do Norte do SEF, segundo fontes policiais.

Fonte do SEF indicou à Lusa que um procurador e dois elementos da Polícia Judiciária se deslocaram hoje de manhã às instalações da direção regional do Norte do SEF para falar com Manuela Niza Ribeiro, que entretanto saiu das instalações com o magistrado.

Outra fonte policial confirmou a realização de buscas, que foi avançada pelo Correio da Manhã, e disse não haver detenções, mas escusou-se a precisar as razões das diligências.

O SEF acrescentou também que desconhece as razões das buscas e esclareceu que está disponível para colaborar com a justiça no que for necessário.

Manuela Niza Ribeiro tem um processo disciplinar aberto pelo SEF relacionado com o trabalho que estava a efetuar em simultâneo com a empresa de aviação Omni, que entretanto foi comunicado ao Ministério Público.