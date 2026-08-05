Se de repente houver uma ameaça, não são só os militares que devem saber como agir.
Se de repente houver uma ameaça, não são só os militares que devem saber como agir. FOTO: Nuno Brites / Global Imagens
Sociedade

EuroDefense alerta: Portugal não tem plano nem manuais para cidadãos em cenário de crise ou guerra

General Valença Pinto aponta fim do conforto geográfico do país e exige resposta estratégica real às novas ameaças, em estudo prospetivo.
Adelaide Cabral
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