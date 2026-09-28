Estrangeiro de 78 anos detido por tráfico de cocaína no Aeroporto de Lisboa

Um cidadão estrangeiro, de 78 anos, foi identificado e detido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, devido às fortes suspeitas da prática de crimes de tráfico de estupefacientes.

Na posse do homem foi "apreendida uma quantidade substancial de cocaína, com um elevado grau de pureza, suscetível de ser transformada em mais de 67 mil doses individuais", indica a PJ num comunicado enviado às redações.

A droga era transportada "de forma dissimulada na bagagem que o suspeito transportava, oriundo de um país na América do Sul".

"A detenção ocorreu no quadro das competências de prevenção e repressão do tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas da Polícia Judiciária, visando a introdução, trânsito e saída de produtos estupefacientes em e de território nacional", pode ler-se na nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação, tendo sido determinado que aguardasse o processo em prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da PJ, sendo o inquérito titulado pelo DIAP de Lisboa.