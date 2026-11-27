O mês de novembro é um dos quatro mais chuvosos deste século, com a precipitação até dia 24 a corresponder a 180% do normal, indica uma análise divulgada esta pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Considerando os valores de precipitação apurados até dia 24, novembro 2026 situa-se já entre os quatro mais chuvosos desde 2000, juntamente com 2006, 2014 e 2025”, indica a análise preliminar do IPMA.

Segundo a análise, todos os distritos do continente apresentam valores médios superiores ao normal mensal, destacando-se Castelo Branco, com valores entre 250 e 300 %.

Em várias estações meteorológicas, a precipitação dos primeiros 22 dias de novembro representa mais de um quarto do total acumulado desde o início do ano. Foi assim em Castelo Branco (34,9 %), Avis (31,1 %), Mora (30,0 %), Rio Maior (29,6 %) ou Alvega (29,5 %).

Nos primeiros 24 dias do mês a precipitação acumulada teve um valor médio superior a 200 milímetros, quando o valor climatológico mensal normal (1991-2020) é de 114,1 milímetros. O valor normal mensal foi atingido logo no dia 13.

Ainda segundo o IPMA os dias 11 e 21 foram os mais chuvosos, representando só eles 35% do total acumulado até dia 24.

E no período em análise o acumulado em 14 estações atingiu pelo menos o dobro do normal mensal, como em Miranda do Douro (298%), Mora (284%) ou Castelo Branco (276%).

Os valores acumulados mais baixos foram em Sagres, Faro e Vila Real de Santo António, no Algarve.