Ana Paula Martins, disponível para o diálogo, mas depois tal não se reflete no terreno.
Ana Paula Martins, disponível para o diálogo, mas depois tal não se reflete no terreno. Miguel Sousa/Lusa
Sociedade

Estado da Nação. "Acesso na Saúde não melhorou, até piorou ligeiramente”

Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, chega ao parlamento nesta quinta-feira, dia16, para o debate da nação, depois de uma semana de críticas e de polémica com legislação publicada que médicos dizem ter "erros graves". Administradores, médicos e enfermeiros concordam que a ministra se mostra "disponível para o diálogo”, mas que este "não se reflete nas medidas". O Programa de Emergência e de Transformação da Saúde "não cumpriu os objetivos”.
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