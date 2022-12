Espera-se "novo agravamento" do estado do tempo para esta noite. Vai exigir "muita cautela"

A secretária de Estado da Administração Interna afirmou esta quinta-feira que "a próxima noite vai ser caracterizada por um novo agravamento da situação meteorológica". Patrícia Gaspar disse, no entanto, que "não se espera, para já, uma situação semelhante àquela que vivemos na noite passada", sobretudo na área metropolitana de Lisboa, muito afetada pelo agravamento do estado do tempo, com centenas de ocorrências.

"Mas temos condições para novos episódios de precipitação forte acompanhados por vento forte, o que vai exigir muita cautela e monitorização", alertou a governante no briefing da Proteção Civil.

"Temos muito trabalho pela frente, segundo as informações que foram disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera [IPMA]", prosseguiu Patrícia Gaspar, referindo que as próximas horas serão caracterizadas "por alguma intermitência, relativamente às condições meteorológicas". "Vamos ter períodos de maior tranquilidade, maior abertura, mas vamos ter episódios de precipitação que podem ser pontualmente fortes", afirmou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As previsões de agravamento do estado do tempo, mas não com tanta gravidade como as situações registadas na zona de Lisboa, vai levar a um reforço dos sistemas de alerta e de monitorização, acrescentou a secretária de Estado.

Patrícia Gaspar apelou, por isso, a todos os portugueses que se mantenham atentos a todas a informações que vão sendo dadas pelas autoridades, nomeadamente pela Proteção Civil e pelo IPMA.

Pediu que todas as indicações que sejam passadas pelas autarquias "sejam escrupulosamente respeitadas, que as pessoas se mantenham o mais possível em casa", restringindo movimentações na rua a aquelas que são absolutamente necessárias, "que se possam resguardar e proteger".

A secretária de Estado começou o briefing por dar, em seu nome e do Governo, "os sinceros sentimentos aos familiares da vitima mortal que temos a registar durante o dia de ontem em Algés".

Expressou ainda uma palavra de solidariedade às pessoas que foram afetadas por "este episódio de condições meteorológicas extremas sobretudo aquelas que tiveram de ser deslocadas das suas habitações e que estão a aguardar a reposição da normalidade".

Patrícia caracterizou o que se viveu ontem como sendo um "fenómeno meteorológico muito extremo, com impacto sobretudo na área metropolitana de Lisboa e nos conselhos limítrofes".

A situação que se viveu na noite de quarta-feira "exigiu um esforço enorme" a todo o sistema da Proteção Civil, não só a nível local, mas ao nível nacional, disse. Patrícia Gaspar salientou que todo o sistema esteve a funcionar na sua plenitude, em articulação com o IPMA.