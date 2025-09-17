Especialistas retiram o que resta do cabo na Calçada da Glória

Operacionais da Polícia Judiciária, PSP, Carris e do Gabinete de investigação de acidentes estão esta quarta-feira (17) à noite a fazer perícias na Calçada da Glória, nomeadamente nos carris do elevador.Ao que o DN apurou junto de fonte policial, os especialistas estão a retirar o que resta ainda do cabo do ascensor para que este fique à guarda do Ministério Público, enquanto decorre a investigação ao acidente que matou 16 pessoas.A rotura do cabo, designadamente no "trambolho" -- a peça de ligação ao carro -- terá sido, ao que indicam os resultados preliminares do Gabinete de investigação de acidentes, a principal causa do desastre.Os investigadores procuram agora perceber o que exatamente levou a esta quebra na resistência do material.O grave acidente corrido a 3 de setembro levou ao descarrilamento da cabina que descia a Calçada da Glória. O veículo desgovernado acabou por embater violentamente num prédio, causando um elevado número de vítimas entre os passageiros, que incluíam tanto cidadãos nacionais como turistas de várias nacionalidades.Este trágico evento já suscitou um vasto debate sobre a segurança dos transportes públicos históricos da cidade. De referir que, já em 2018 se tinha registado um descarrilamento com o mesmo elevador, embora sem vítimas.