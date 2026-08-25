Equipa da Polícia Marítima integra missão de vigilância e controlo das fronteiras do espaço Schengen na Grécia

Uma equipa composta por 11 agentes da Polícia Marítima e dois militarizados da carreira de Troço do Mar foi projetada esta terça-feira, 25 de agosto, para a Grécia, para integrar a missão "Joint Operation Greece".

Sob a égide da agência europeia FRONTEX, a missão tem como finalidade a vigilância e controlo das fronteiras do espaço Schengen, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.

A projeção foi assinalada numa cerimónia que decorreu nas Instalações Centrais de Marinha, em Lisboa, e na qual o Comandante-Geral da Polícia Marítima e Diretor-Geral da Autoridade Marítima Nacional, Vice-almirante Diogo Arroteia, se dirigiu aos elementos destacados para a missão.