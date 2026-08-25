Equipa da Polícia Marítima integra missão de vigilância e controlo das fronteiras do espaço Schengen na Grécia
Uma equipa composta por 11 agentes da Polícia Marítima e dois militarizados da carreira de Troço do Mar foi projetada esta terça-feira, 25 de agosto, para a Grécia, para integrar a missão "Joint Operation Greece".
Sob a égide da agência europeia FRONTEX, a missão tem como finalidade a vigilância e controlo das fronteiras do espaço Schengen, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.
A projeção foi assinalada numa cerimónia que decorreu nas Instalações Centrais de Marinha, em Lisboa, e na qual o Comandante-Geral da Polícia Marítima e Diretor-Geral da Autoridade Marítima Nacional, Vice-almirante Diogo Arroteia, se dirigiu aos elementos destacados para a missão.
A Polícia Marítima, que se encontra na ilha de Gavdos desde janeiro de 2026 em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, já resgatou 232 migrantes.
Portugal participa nas operações conjuntas da Agência FRONTEX na Grécia desde 2014. Ao longo deste período, tem enfrentado as fases mais críticas da crise migratória.