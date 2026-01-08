Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Equilibrar segurança e transparência é essencial para garantir confiança pública e integridade democrática"
Paulo Spranger
Sociedade

“Equilibrar segurança e transparência é essencial para garantir confiança pública e integridade democrática"

Sara Fernandes é responsável pelo Centro Operacional de Segurança Informática na Assembleia da República. Considera que as instituições em Portugal já estão atentas às questões da cibersegurança.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Parlamento
cibersegurança
Assembleia da República
Ataques informáticos
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt