Todos os anos são prescritos milhares de exames de diagnóstico a utentes do SNS.
Sociedade

Entidade da Saúde já recebeu este ano quase 100 queixas de utentes do SNS por discriminação em exames em centros privados

Tempo de espera para realizar exames é cada vez maior. Utentes do SNS sentem-se preteridos em relação a quem tem seguros e outros subsistemas. Entidade da Saúde confirma que queixas aumentam e que já alertou centros: “Discriminação é proibida.” E pode avançar com coimas. Associação da Hospitalização Privada justifica problema com o “haver cada vez menos médicos a trabalhar neste regime”, e pede atualização urgente de preços.
