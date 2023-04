Engenho explosivo na praia de Grândola mobiliza mergulhadores da Marinha

Um engenho explosivo foi encontrado este domingo no areal de uma praia do concelho de Grândola e já foi mobilizada a Marinha para proceder à sua detonação ou recolha, revelou o capitão do Porto de Setúbal.

Marco Serrano Augusto, que também é comandante local da Polícia Marítima, indicou à agência Lusa que o engenho, que aparenta ser uma munição de morteiro, foi encontrado na Praia da Raposa, junto ao Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola.

"Foi ativado o Destacamento de Mergulhadores Sapadores da Marinha, que chegará às 18:00, para a desativação ou recolha", adiantou, realçando que o engenho, com cerca de 50 centímetros de comprimento e sem inscrições, "parece estar vazio".

Segundo o capitão do Porto de Setúbal e comandante local da Polícia Marítima, se se confirmar que está vazio, o engenho será apenas recolhido, mas, no caso de estar carregado, será detonado e depois recolhido.

Assinalando que a Praia da Raposa não tem uso balnear, Serrano Augusto referiu, ainda assim, que a Polícia Marítima criou um perímetro de segurança e tem no local uma patrulha da Polícia Marítima.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral limitou-se a adiantar que o alerta para a descoberta foi dado por um pescador, por volta das 11:00.