Encontrado corpo de jovem desaparecido no rio Tejo em Santarém

O alerta do desaparecimento do jovem, de 15 anos, foi dado às 19:51 de domingo por um familiar na Ribeira de Santarém, junto ao rio Tejo, numa zona de praia fluvial natural.

O corpo do jovem desaparecido no domingo no ​​​​​​​rio Tejo, junto à Ribeira de Santarém, foi encontrado hoje na zona de Porto de Muge, informou à Lusa o Comando Operacional Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com as autoridades, o corpo do jovem foi encontrado pelas 10:20, em Porto de Muge, na freguesia de Valada, no concelho do Cartaxo.

Pelas 11:10, segundo fonte do CDOS de Santarém, os meios de socorro estavam a fazer o "levantamento do cadáver".

No local, encontravam-se oito veículos, seis embarcações e 16 operacionais.

