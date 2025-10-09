Encontrado corpo de homem num lago em Évora. "Aparenta ter entre 60 e 70 anos"

O corpo de um homem foi encontrado esta quinta-feira, 9 de outubro, num lago junto ao bairro da Malagueira, em Évora.A Polícia Judiciária (PJ) de Évora está a investigar o caso.Fonte da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC), citada pela Lusa, indicou que "o homem não está identificado e aparenta ter entre 60 e 70 anos".A PJ está a recolher elementos que lhe permitam identificar o homem e aguarda pela autópsia para se saber a causa da morte.O corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.O alerta para esta ocorrência foi dado às 13:53, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central. No local estiveram 18 operacionais dos bombeiros de Évora e da PSP, apoiados por seis veículos.