Encontrada morta idosa que estava desaparecida em Montalegre
Nuno Pinto Fernandes
Sociedade

Encontrada morta idosa que estava desaparecida em Montalegre

Corpo da mulher de 67 anos foi encontrado junto à Barragem do Alto Rabagão, na zona de Travassos da Chã, onde a idosa havia sido vista pela última vez.
David Pereira
Uma mulher de 67 anos que estava dada como desaparecida esta quarta-feira em Montalegre, distrito de Vila Real, foi esta sexta-feira, 7 de novembro, encontrada morta zona próxima da Barragem do Alto Rabagão.

Fonte da GNR disse à Lusa que a Polícia Judiciária (PJ) foi acionada para o local e que a mulher foi encontrada por elementos que participavam nas buscas que estavam em curso desde o final da tarde de quarta-feira, dia em que a filha deu o alerta para o desaparecimento, após a mãe não ter comparecido a uma consulta médica.

O corpo foi encontrado junto à Barragem do Alto Rabagão, na zona de Travassos da Chã, onde a idosa havia sido vista pela última vez.

Participaram nas buscas militares da GNR, bombeiros do concelho de Montalegre e populares.

Montalegre

