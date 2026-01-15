Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Autodeclaração de doença pode ter permitido mais de um milhão de consultas nos centros de saúde.
Em 2025, portugueses entregaram cerca de 1470 autodeclarações de doença por dia

Em dois anos e meio, de 1 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2025, foram emitidas 1.266.354 Autodecarações de Doença. Só no ano passado, quase 540 mil, mais 77 mil do que em 2024. Do ponto de vista do acesso a cuidados, o relatório da Nova SBE, publicado dia 13, diz que é das medidas com impacto positivo. O presidente dos Médicos de Família concorda: “Cada declaração representa menos uma consulta que fica vaga para outras situações clínicas.”
