Diabetes afeta sobretudo pessoas entre os 60 e os 79 anos e continua a aumentar em Portugal.
Sociedade

Em 2024, foram diagnosticados 88 500 casos de Diabetes, o maior número em dez anos

Relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes, divulgado esta terça-feira, dia 4, faz o retrato da doença com base em dados oficiais de 2022 a 2024. E alerta: prevalência atingiu os 14,2% na população dos 20 aos 79 anos, mais de 1,2 milhões de pessoas. E os custos diretos mais de 1,5 mil milhões de euros. Para o presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal “faltam políticas de prevenção”.
