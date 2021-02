Elvas e Grândola. Os concelhos do Alentejo pioneiros na nova fase de vacinação

O concelho de Elvas, no distrito de Portalegre, e o de Grândola, no distrito de Beja, vão ser pioneiros na nova fase de vacinação no Alentejo, de acordo com a Administração Regional de Saúde (ARS). Esta fase de vacinação destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 80 anos e com mais de 50, com problemas graves de saúde.

Em Elvas, esta fase de vacinação arranca já na terça-feira, no Centro de Negócios Transfronteiriço (CNT) que acolhe uma das 28 estruturas da Rede Nacional de Apoio de Retaguarda, onde foi agora montada, numa das naves, uma estrutura para acolher a vacinação.

"A vacinação para estas pessoas tem início na terça-feira, dia 9 de fevereiro", confirmou Tiago Bugio, coordenador Municipal da Proteção Civil da Câmara de Elvas, acrescentando ainda que "a proatividade tem os seus frutos, Elvas tem o CNT montando desde abril e por isso é um concelho piloto no Alentejo, nesta fase vacinação, sendo uma mais-valia para os habitantes do concelho".

As vacinas vão ser ministradas pelas equipas de profissionais da Unidade de Saúde Local do Norte Alentejano (ULSNA) que gere os Hospitais de Elvas e Portalegre e os Centros de Saúde do distrito.

Tiago Bugio acrescenta que o CNT "está devidamente equipado, de acordo com as solicitações por parte da ULSNA, com espaços próprios para vacinação, locais de espera e de pós vacinação, porque depois de administrada a vacina as pessoas devem esperar pelo menos 30 minutos, para confirmar que não há reações alérgicas à vacina.

Já António Figueira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Grândola, o outro município pioneiro e que também tem um espaço centro de acolhimento nos pavilhões do Parque de Feiras, explica que "é com muita satisfação que foram escolhidos como município piloto nesta fase". O autarca refere ainda que "estavam previstas para esta semana 2000 vacinas, mas apenas chegarão 600, na esperança que os outros dois terços cheguem, entretanto logo a seguir".

Grândola teve prevista a vacinação na última semana, o que não aconteceu, pelo que "terá agora início na próxima quarta-feira, dia 10".

Para este processo de vacinação, "foi feito um grande investimento", disse o presidente do município, pois "foi contratada uma empresa de segurança para controlar a entrada e saída das pessoas que vão tomar a vacina, e uma empresa de limpeza. O município vai assumir ainda responsabilidade com os custos de refeições para as pessoas que estão permanentemente naquele espaço".

Como afirma o presidente da Câmara de Grândola, "apenas estes dois concelhos serão os pioneiros, nesta fase de vacinação, na região Alentejo".

Os concelhos de Elvas e de Grândola são primeiros, no Alentejo, na vacinação de idosos fora de lares, processo que se espera possa salvar ainda muitas vidas, já que o Alentejo teve em 2021, nesta terceira vaga 548 óbitos, de acordo com o relatório da DGS. A 31 de dezembro, o relatório diário apontava para 218 mortos em 10 meses e agora no relatório, de ontem 5 de fevereiro, soma a DGS 766 mortos, a maioria idosos.

Em Elvas esta fase de vacinação de idosos terá início na terça-feira, dia 9 de fevereiro e em Grândola, na quarta-feira dia 10 de fevereiro.