Elevador da Glória na reunião extraordinária da Câmara. PS acusa Moedas de ofender memória de Jorge Coelho

Acompanhe aqui a atualização sobre as informações sobre o acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, que provocou 16 mortos, cinco portugueses e 11 cidadãos de várias nacionalidades.
Elevador da Glória na reunião extraordinária da Câmara. PS acusa Moedas de ofender memória de Jorge Coelho
Foto: Gerardo Santos

Carlos Moedas "quer por o país todo a discutir o trambolho da Cabina 1", diz Rui Tavares

O líder do Livre, Rui Tavares, apontou baterias a Carlos Moedas pela entrevista que deu à SIC na noite de domingo. "O que dizemos é que há responsabilidades, o que é diferente de culpa, a apurar. O senhor presidente da Câmara ontem – quando os partidos tinham desmarcado atividades para refletir – decidiu ir dar uma entrevista a uma estação de televisão. Onde colocou a fasquia da discussão onde ela não deve ser colocada. O senhor presidente da Câmara quer o pais todo a discutir o trambolho da Cabina 1", disse o responsável do Livre.

A discussão, sublinhou, não deve ser posta aí, mas sim na questão das responsabilidades. "O que ficamos a saber é que um transporte icónico, histórico da cidade de Lisboa, por onde passam centenas de milhares de turistas por ano, estava aparentemente sem segurança. Segundo disse o presidente da Carris, e cito-o: 'considerámos que que estava seguríssimo, estamos incrédulos com o que aconteceu'. Isto significa há matéria de segurançq que não estavam a ser bem seguidas pela Câmara de Lisboa", atirou. 

Recorde as propostas do PSD/CDS-PP de Lisboa para responder ao acidente do Elevador da Glória

O vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), apresentou esta segunda-feira, 8 de setembro, propostas da liderança PSD/CDS-PP para responder ao acidente com o elevador da Glória, desde o apoio às vítimas à conceção de um novo sistema tecnológico deste ascensor.

“Uma avaliação para o futuro, constituindo uma equipa para a conceção de um novo sistema tecnológico deste elevador, envolvendo, se possível, a Ordem dos Engenheiros e o LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil], e haver a possibilidade de repensar também qualquer coisa que seja necessária para dar garantias inequívocas de segurança”, afirmou Anacoreta Correia, em declarações aos jornalistas nos Paços do Concelho de Lisboa.

O autarca dava conta das propostas da liderança PSD/CDS-PP, antes do início da reunião extraordinária da Câmara de Lisboa, que ainda decorre. O presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD), esteve presente, mas saiu ano decorrer dos trabalhos. A reunião também visa o apuramento das causas e responsabilidades pelo ocorrido.

"Inaceitável". Moedas "atacou a memória" de Jorge Coelho, diz vereador do PS na Câmara de Lisboa

Durante a interrupção dos trabalhos da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Anastácio, vereador do PS na Câmara de Lisboa, acusou Carlos Moedas de ofender a memória do ministro socialista Jorge Coelho, já falecido, durante a entrevista que deu no domingo à noite à SIC Notícias. O líder do PS, José Luís Carneiro, já o tinha feito ontem à noite.

Para Pedro Anastácio, Moedas "atacou a memória de uma pessoa falecida", referindo-se ao ministro socialista Jorge Coelho, que se demitiu depois da queda da ponte de Entre-os-Rios, caso abordado na entrevista. "Insultuoso" e "inaceitável", acrescentou o vereador.

"É inaceitável que um presidente da câmara de Lisboa, seja ele qual for, de que partido for, esteja disponível para atacar a memória de uma pessoa falecida para justificar ou para tentar apagar a sua responsabilidade", afirmou o vereador do PS, indicando que o presidente da autarquia não se retratou.

Votação de propostas apresentadas na reunião começa ao início da tarde, às 14h30.

Embaixadoras do Canadá e França homenageiam vítimas

As embaixadoras do Canadá e da França prestaram esta segunda-feira homenagem às vítimas do acidente do Elevador da Glória, em Lisboa, destacando o trabalho profissional das autoridades portuguesas, com pedidos para que se respeite o luto das famílias.

“Essa perda tocou todo o mundo e estamos com vítimas de ambos os nossos países”, afirmou aos jornalistas a embaixadora canadiana Elise Racicot, instantes depois de colocar um ramo de flores brancas junto do memorial improvisado na Praça dos Restauradores, em Lisboa.

Entre as vítimas do acidente há dois canadianos mortos e um ferido.

“Era muito importante para nós prestar homenagem a todas as vítimas desta tragédia”, afirmou a embaixadora francesa, Helene Farnaud Defromont, que colocou uma coroa junto às barreiras de proteção do elevador, com as cores do seu país.

Entre as vítimas mortais estava uma cidadã francesa e há um outro ferido da mesma nacionalidade.

Segundo a diplomata canadiana, este é um “momento duro”, mas é necessário “tentar olhar em frente”.

Sobre o trabalho das autoridades portuguesas, Elise Racicot destacou uma “colaboração muito boa”: “As pessoas foram muito gentis e profissionais” em todo o processo.

Agora, é a vez de as famílias levarem os corpos dos familiares, para terem “um momento de luto, que é importante”, explicou.

Após a “dor de perder alguém próximo, qualquer que seja a circunstância”, é necessário “fazer a paz e dar um local de descanso para as pessoas”, acrescentou a embaixadora canadiana.

"Não vale tudo". Carneiro acusa Moedas de "fuga para a frente" e de insultar socialistas

O líder socialista acusou na noite de domingo, 7 de setembro, o presidente da Câmara de Lisboa de “fuga para a frente” sobre o acidente do Elevador da Glória e ter “optado por insultar” socialistas como Alexandra Leitão, Pedro Nuno Santos e Eurico Brilhante Dias.

Em declarações à Lusa após a entrevista desta noite de Carlos Moedas à SIC, José Luís Carneiro considerou que “não vale tudo” e que o “PS exige explicações, apuramento das responsabilidades e o respeito pelos outros” após o acidente desta semana na sequência do qual morreram 16 pessoas.

“Fiquei totalmente surpreendido com o facto de, perante uma tragédia desta natureza e tendo o Partido Socialista assumido uma atitude de tão grande responsabilidade, o engenheiro Carlos Moedas, numa fuga para a frente, tenha optado por insultar os meus camaradas Alexandra Leitão, Pedro Nuno Santos e Eurico Dias, utilizando expressões absolutamente inaceitáveis e até ousar ofender a memória de Jorge Coelho, o que nenhuma circunstância política pode justificar”, criticou.

Na opinião do secretário-geral do PS, “não é com o recurso a esta linguagem” que o presidente da Câmara de Lisboa “pode ultrapassar o erro que cometeu quando há quatro anos exigiu a demissão de Fernando Medina”.

Moedas promete demitir-se se acidente do elevador da Glória decorrer de erro da sua responsabilidade
Alexandra Leitão acusa Moedas de fazer “exercício de desculpabilização” sobre acidente no Elevador da Glória

Dia de reunião extraordinária da Câmara de Lisboa sobre acidente com Elevador da Glória

Boa tarde,

Siga aqui a atualização das informações sobre o acidente da semana passada com o Elevador da Glória, em Lisboa, que provocou a morte a 16 pessoas, cinco portugueses e 11 cidadãos de várias nacionalidades.

O descarrilamento é, aliás, o único ponto da agenda na reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lisboa, que começou na manhã desta segunda-feira, 8 de setembro.

