Elevador da Glória na reunião extraordinária da Câmara. PS acusa Moedas de ofender memória de Jorge Coelho

O líder do Livre, Rui Tavares, apontou baterias a Carlos Moedas pela entrevista que deu à SIC na noite de domingo. "O que dizemos é que há responsabilidades, o que é diferente de culpa, a apurar. O senhor presidente da Câmara ontem – quando os partidos tinham desmarcado atividades para refletir – decidiu ir dar uma entrevista a uma estação de televisão. Onde colocou a fasquia da discussão onde ela não deve ser colocada. O senhor presidente da Câmara quer o pais todo a discutir o trambolho da Cabina 1", disse o responsável do Livre. A discussão, sublinhou, não deve ser posta aí, mas sim na questão das responsabilidades. "O que ficamos a saber é que um transporte icónico, histórico da cidade de Lisboa, por onde passam centenas de milhares de turistas por ano, estava aparentemente sem segurança. Segundo disse o presidente da Carris, e cito-o: 'considerámos que que estava seguríssimo, estamos incrédulos com o que aconteceu'. Isto significa há matéria de segurançq que não estavam a ser bem seguidas pela Câmara de Lisboa", atirou.