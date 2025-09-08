Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O Elevador destruído na passada quarta-feira está na posse da PJ, para perícias
O Elevador destruído na passada quarta-feira está na posse da PJ, para períciasGerardo Santos
Sociedade

Elevador da Glória. Descarrilamento de 2018 sem investigação independente

A Carris não reportou ao GPIAAF o incidente de 2018 e a investigação foi apenas feita internamente. O executivo da Câmara propôs uma equipa de missão para rever o modelo de segurança.
Valentina MarcelinoLeonardo RalhaFernanda Câncio
Publicado a
Atualizado a
Lisboa
Segurança
Carlos Moedas
Câmara Municipal de Lisboa
Carris
descarrilamento
edição impressa
Elevador da Glória

