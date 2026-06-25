Edifício ruiu no centro do Porto sem causar feridos
Regimento de Sapadores do Porto (Arquivo)
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Edifício ruiu no centro do Porto sem causar feridos

Por precaução, foram acionadas equipas cinotécnicas da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto.
DN/Lusa
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Um edifício ruiu esta quinta-feira, 25 de junho, na Rua Antero de Quental, no centro do Porto, sem causar feridos, disseram à Lusa bombeiros no local.

A rua está cortada ao trânsito nos dois sentidos, entre os cruzamentos com a Rua da Constituição e Rua Damião de Góis.

O edifício, que teria rés-do-chão e primeiro andar, era conhecido por ter um estabelecimento com jogos da sorte.

Contactada pela Lusa, a Câmara Municipal do Porto esclareceu que o alerta para uma derrocada numa habitação devoluta em obras foi dado pelas 09:30.

“A derrocada foi provocada durante os trabalhos de demolição da obra em curso, com queda de alguns elementos para a via pública”, acrescentou, indicando que todos os trabalhadores saíram do local em segurança e não há vítimas a registar.

Ainda de acordo com a autarquia, foram ativadas, por precaução, equipas cinotécnicas da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto.

“Antecipam-se trabalhos de remoção dos elementos da via pública e de demolição da fachada principal, que se encontra em avaliação estrutural”, explica em nota escrita enviada à Lusa.

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