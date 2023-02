E-toupeira. Paulo Gonçalves condenado a pena suspensa

O ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, foi esta quarta-feira condenado a dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, no âmbito do processo E-toupeira, segundo avança a SIC Notícias.

Já o funcionário judicial José Augusto Silva foi condenado a cinco anos de cadeia, também com pena suspensa. O terceiro arguido deste processo, o funcionário judicial Júlio Loureiro, foi absolvido.

No início da semana, a leitura do acórdão do julgamento do processo E-toupeira tinha sido adiada novamente devido à greve dos funcionários judiciais.

Aliás, a divulgação da decisão do tribunal sofreu vários adiamentos, uma vez que a leitura do acórdão esteve anteriormente marcada para 4 de novembro de 2022.

Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, estava acusado de seis crimes de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, em coautoria, além de um crime de corrupção ativa, dois de acesso indevido e dois de violação do dever de sigilo.

O funcionário judicial Júlio Loureiro estava acusado de um crime de corrupção passiva, enquanto o funcionário judicial José Augusto Silva responde por um crime de corrupção passiva, seis de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, 28 de acesso ilegítimo e um de peculato.

O caso E-toupeira remonta a 2018, quando o MP acusou o antigo assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves, os funcionários judiciais José Augusto Silva e Júlio Loureiro e a SAD do Benfica de vários crimes. Contudo, em dezembro desse ano, a decisão instrutória acabou por não pronunciar para julgamento a SAD 'encarnada'.

