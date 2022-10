É sempre tempo de aprender a navegar na internet

Diz o ditado que o saber não tem lugar. Quer isto dizer que qualquer altura é uma boa altura para aprender coisas novas. Independentemente da idade. E foi com este espírito que, no âmbito do Mês das Competências Digitais, numa iniciativa nacional promovida pelo INCoDe.2030, e que visa incrementar a digitalização das pessoas e das organizações, o MEO e a Guarda Nacional Republicana (GNR) se juntaram ao Programa EUSOUDIGITAL. O objetivo? Contribuir de forma ativa para a capacitação e inclusão digital segura dos portugueses, por outras palavras, não só ensinar a navegar na internet, mas a navegar de forma segura.

A ação decorreu no passado dia 19 e teve como "alvo" pessoas com mais de 45 anos que quiseram dar os primeiros passos na internet de forma segura. O evento contou ainda com a presença do secretário de Estado para Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo, do Comando Operacional da GNR, brigadeiro-general Manuel Fernandes Borlido da Rocha, do chief sales officer (CSO) B2C da Altice Portugal, João Epifânio, a coordenadora do Programa EUSOUDIGITAL, Elisabete Macieira, e dezenas de alunos e mentores.

Uma medida benemérita que contou com a participação, voluntária, de muitos dos funcionários da empresa. Estes, explica a MEO, ensinaram a dezenas de adultos não-digitais, diversos conteúdos relacionados com a internet: pesquisar e navegar na internet, criar uma identidade digital, criar uma conta pessoal numa rede social ou usar o correio eletrónico, tudo em segurança e de forma privada.

Curiosamente a ação decorreu no dia Mundial da Dignidade, o que levou João Epifânio, CSO B2C da Altice Portugal, a referir que a iniciativa celebra precisamente isso: "A união de esforços entre duas entidades, pública e privada -- algo que deve ser estimulado e acontecer com maior recorrência --, numa iniciativa que junta voluntários da MEO, bem como voluntários da GNR, e que na realidade, visa de uma forma generosa, promover uma prática inclusiva, promovendo a digitalização junto de pessoas e concidadãos que não estão tão familiarizados com as tecnologias".

Tendo em conta o objetivo da iniciativa foi preparado um programa de temas a abordar. A segurança, a confiança e a proximidade com a comunidade não podiam ficar de foram. Mesmo porque a GNR está a levar, durante todo o mês de outubro, diversas ações, em todo o território nacional, inseridas na Operação "Censos Sénior 2022", que conta já com 12 edições. Sendo que este ano há uma novidade. Com o objetivo de sinalizar -- e com isso amparar -- as pessoas idosas em situação vulnerável, que vivem sozinhas e/ou isoladas, o programa conta com a participação de militares da GNR que assumirão, também, o papel de Mentores EUSOUDIGITAL.

O que se pretende, explica o CSO B2C da Altice Portugal, como que num espírito militar, é "o de não deixar ninguém para trás". Um papel que o executivo assume fazer parte da cultura da empresa, enquanto empresa líder, de "dar retorno, retornar à sociedade também uma parte daquilo que a sociedade nos dá".

Ao que Mário Campolargo, Secretário de Estado para Digitalização e Modernização Administrativa, acrescentou que "ninguém, e nenhum populacional, foi tão afetado com este flagelo da pandemia como os nossos idosos, sobretudo aqueles que verdadeiramente estavam ou se sentiam mais isolados, e que tiveram que lidar ainda mais com essa solidão e com esse isolamento". Quanto ao programa em si o Secretário de Estado considera ser uma "sinergia natural" a cooperação entre o EUSOUDIGITAL, a GNR e a MEO.

"Este projeto nasceu com a missão de tornar os portugueses mais digitais, independente da idade. Em Portugal ainda temos 16% da população que não sabe utilizar a internet e é nosso desígnio fazer com que estes cidadãos entrem neste novo mundo, que é o mundo digital", lembrou Elisabete Macieira, Coordenadora do Programa EUSOUDIGITAL, apontando a (ainda) necessidade de existência deste tipo de programas.

Já o Brigadeiro-General, Manuel Fernandes Borlido da Rocha, do Comando Operacional da GNR, lembrou que há uma população crescente de idosos. A prova é que na última edição da operação "Censos Sénior", a GNR, através dos cerca de 400 militares que estão alocados nas secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, foram sinalizados em todo o território nacional 44.484 idosos nestas circunstâncias. Pelo que é importante sensibilizá-los "para a adoção de comportamentos de segurança para sua própria proteção".

