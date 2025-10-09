Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim
Sociedade

Duas mulheres resgatadas do mar em praia da Póvoa de Varzim

Duas mulheres, com cerca de 60 anos, foram encontradas em apuros pelos nadadores-salvadores. Ambas foram transportadas a uma unidade hospitalar.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Duas mulheres com cerca de 60 anos foram esta quinta-feira, 9 de outubro, resgatadas do mar, na praia da Lagoa, concelho da Póvoa de Varzim, após terem sido encontradas em apuros pelos nadadores-salvadores.

A capitã do porto de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, Mónica Martins, disse à Lusa desconhecer as circunstâncias em que as duas mulheres foram parar ao mar, mas avançou que, assim foi dado o alerta, foram rapidamente retiradas para o areal. Posteriormente foram ambas transportadas a uma unidade hospitalar.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 16h33.

Póvoa de Varzim
Praia da Lagoa

