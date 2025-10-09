Duas mulheres resgatadas do mar em praia da Póvoa de Varzim

Duas mulheres com cerca de 60 anos foram esta quinta-feira, 9 de outubro, resgatadas do mar, na praia da Lagoa, concelho da Póvoa de Varzim, após terem sido encontradas em apuros pelos nadadores-salvadores.A capitã do porto de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, Mónica Martins, disse à Lusa desconhecer as circunstâncias em que as duas mulheres foram parar ao mar, mas avançou que, assim foi dado o alerta, foram rapidamente retiradas para o areal. Posteriormente foram ambas transportadas a uma unidade hospitalar.Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 16h33.