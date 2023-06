Dois terços dos portugueses insatisfeitos com luta contra corrupção

Portugueses insatisfeitos com luta contra corrupção

Mais de dois terços dos portugueses estão insatisfeitos com a luta contra a corrupção feita ao nível da União Europeia (UE), em linha com as opiniões dos cidadãos dos outros 26 Estados-membros, foi esta terça-feira anunciado.

De acordo com um Eurobarómetro do Parlamento Europeu (PE) apresentado esta terça-feira de manhã, a menos de um ano das próximas eleições europeias, 67% dos portugueses inquiridos estão insatisfeitos com a luta contra a corrupção e apenas 29% estão satisfeitos.

A percentagem de cidadãos descontentes com a luta contra a corrupção em Portugal é superior à média dos 27, com 60% insatisfeitos. Em oposição, 35% consideram que a UE está a fazer o suficiente para contrariar o flagelo da corrupção.

Um total de 26.376 cidadãos de todos os Estados-membros da União Europeia participou neste Eurobarómetro, entre 02 e 26 de março deste ano.

Desta fatia, 1.002 portugueses responderam, presencialmente e por videoconferência, às mesmas questões que os concidadãos europeus, entre 04 e 21 de março.