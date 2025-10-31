Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Praia das Avencas, na Parede, concelho de CascaisCâmara Municipal de Cascais
Dois pescadores resgatados de embarcação de pesca que virou em praia do concelho de Cascais

Um dos pescadores foi resgatado por surfistas e o segundo através de uma mota de água junto à praia das Avencas, na Parede.
Dois pescadores foram esta sexta-feira, 31 de outubro, resgatados depois de a embarcação onde seguiam ter virado na praia das Avencas, na Parede, no concelho de Cascais, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

“O barco virou e os pescadores ficaram agarrados à embarcação. Um deles foi resgatado por surfistas e o segundo através de uma mota de água”, adiantou a mesma fonte, desconhecendo o estado de saúde dos dois homens.

O alerta para o acidente foi dado às 07:46, encontrando-se às 08:50 no local 14 operacionais, com o apoio de cinco meios.

Pescadores
Cascais
Parede
praia das Avencas

