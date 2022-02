Dois mortos em atropelamento rodoviário em Beja

Dois homens, de 26 e 33 anos, morreram esta sexta-feira em Beja, depois de terem sido atropelados por uma viatura ligeira de passageiros, revelaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou que o atropelamento rodoviário, para o qual foi dado alerta aos bombeiros às 09:25, aconteceu na Estrada Nacional (EN) 18, na União das Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja.

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que as duas vítimas mortais são de nacionalidade indiana, acrescentando que as causas deste acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.

Fonte dos bombeiros de Beja indicou que os corpos das vítimas mortais foram transportados para os serviços de Medicina Legal do hospital de Beja.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Beja, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR, num total de 17 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).