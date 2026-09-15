Dois fogos em Proença-a-Nova mobilizam mais de 800 bombeiros

Mais de 800 operacionais combatiam às 7h30 desta terça-feira, 15 de setembro, dois incêndios rurais no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Beira Baixa, um dos incêndios deflagrou às 16h05 de segunda-feira em Alvito da Beira e Sobreira Formosa e às 19h26 começou o fogo em Atalaia.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova disse que os incêndios continuam ativos, havendo danos a registar em barracões, palheiros e arrecadações e na floresta.

“Não ardeu nenhuma habitação, mas arderam arrecadações e barracões e há danos na floresta, mas não temos registo de nenhuma habitação e nem há feridos a registar”, indicou João Lobo.

O autarca adiantou que na segunda-feira à noite “houve momentos difíceis” na povoação de Cerejeira, com o fogo a chegar muito perto das casas.

“Nesta fase a situação está, de acordo com o trabalho que foi feito durante a noite e princípio da manhã, mais calma, mas não está consolidada. O perímetro não está consolidado. A expectativa que temos é ainda durante a manhã consolidar o perímetro”, disse João Lobo, pouco depois das 7h00.

O incêndio em Alvito da Beira e Sobreira Formosa mobilizava às 7h30 632 operacionais, com o apoio de 203 veículos.

O fogo em Atalaia mobilizava 198 operacionais, com o auxílio de 67 veículos, segundo a ANEPC.