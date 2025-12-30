Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Força Aérea Portuguesa
Dois caças F-16M vão sobrevoar os céus de Portugal no último dia do ano

As passagens aéreas têm duas rotas distintas – uma mais a norte e outra mais a sul - e vão realizar-se entre as 10h00 e as 11h30 da manhã de 31 de dezembro.
Rui Frias
Dois aviões caça F-16M da Força Aérea Portuguesa vão sobrevoar várias regiões de Portugal Continental nesta quarta-feira, 31 de dezembro, numa operação simbólica que assinala a passagem de ano e pretende deixar uma mensagem de proximidade à população.

As passagens aéreas têm duas rotas distintas – uma mais a norte, a arrancar da Figueira da Foz, e outra mais a sul, a partir de Santarém - e prolongam-se até cerca das 11h30, abrangendo dezenas de cidades do território continental e com chegada simultânea prevista para a base aérea de Monte Real, em Leiria.

Segundo a Força Aérea, esta iniciativa representa as “últimas horas de voo de treino de 2025, essenciais para a manutenção das qualificações, da proficiência operacional e da prontidão dos seus militares”.

Para além do carácter simbólico, a operação “enquadra-se nas missões permanentes da Força Aérea, nomeadamente a Vigilância, Policiamento e Defesa Aérea, reforçando o compromisso com a salvaguarda da integridade do território nacional”.

O planeamento divulgado inclui horários estimados para cada local, podendo, no entanto, sofrer alterações ou mesmo ser cancelado devido a condições meteorológicas ou a outras condicionantes operacionais, avisa o comunicado.

Horários previstos de passagem dos F-16

Rota Norte e Centro

Figueira da Foz – 10h03

Coimbra – 10h07

Aveiro – 10h13

Porto – 10h21

Viana do Castelo – 10h28

Braga – 10h33

Chaves – 10h42

Bragança – 10h49

Vila Real – 10h57

Viseu – 11h05

Guarda – 11h12

Leiria – 11h30

Rota Centro, Lisboa e Sul

Santarém – 10h08

Lisboa – 10h15

Setúbal – 10h19

Sines – 10h26

Portimão – 10h35

Faro – 10h42

Beja – 10h53

Évora – 11h00

Estremoz – 11h04

Portalegre – 11h11

Castelo Branco – 11h18

Leiria – 11h30

