Dois caças F-16M vão sobrevoar os céus de Portugal no último dia do ano

Dois aviões caça F-16M da Força Aérea Portuguesa vão sobrevoar várias regiões de Portugal Continental nesta quarta-feira, 31 de dezembro, numa operação simbólica que assinala a passagem de ano e pretende deixar uma mensagem de proximidade à população.As passagens aéreas têm duas rotas distintas – uma mais a norte, a arrancar da Figueira da Foz, e outra mais a sul, a partir de Santarém - e prolongam-se até cerca das 11h30, abrangendo dezenas de cidades do território continental e com chegada simultânea prevista para a base aérea de Monte Real, em Leiria.Segundo a Força Aérea, esta iniciativa representa as “últimas horas de voo de treino de 2025, essenciais para a manutenção das qualificações, da proficiência operacional e da prontidão dos seus militares”.. Para além do carácter simbólico, a operação “enquadra-se nas missões permanentes da Força Aérea, nomeadamente a Vigilância, Policiamento e Defesa Aérea, reforçando o compromisso com a salvaguarda da integridade do território nacional”.O planeamento divulgado inclui horários estimados para cada local, podendo, no entanto, sofrer alterações ou mesmo ser cancelado devido a condições meteorológicas ou a outras condicionantes operacionais, avisa o comunicado..Horários previstos de passagem dos F-16Rota Norte e CentroFigueira da Foz – 10h03Coimbra – 10h07Aveiro – 10h13Porto – 10h21Viana do Castelo – 10h28Braga – 10h33Chaves – 10h42Bragança – 10h49Vila Real – 10h57Viseu – 11h05Guarda – 11h12Leiria – 11h30Rota Centro, Lisboa e SulSantarém – 10h08Lisboa – 10h15Setúbal – 10h19Sines – 10h26Portimão – 10h35Faro – 10h42Beja – 10h53Évora – 11h00Estremoz – 11h04Portalegre – 11h11Castelo Branco – 11h18Leiria – 11h30