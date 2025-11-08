Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Sá tinha sido nomeado pela ministra em fevereiro deste ano. Arquivo Global Imagens
Sociedade

Doentes urgentes com espera de mais de 10 horas nas urgências do Amadora-Sintra

À hora da última atualização, estavam nas urgências gerais do Hospital Fernando Fonseca 64 doentes, a maioria pouco urgentes.
DN/Lusa
O tempo médio de espera para doentes urgentes no serviço de urgência do Hospital Amadora-Sintra ultrapassou esta manhã as 10 horas, de acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo a informação atualizada às 12h30 e consultada pela Lusa, o tempo médio de espera para primeira observação era de 10 horas e 47 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de 15 horas e 24 minutos para doentes pouco urgentes (pulseira verde). Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) estavam com um tempo máximo de espera de 21 minutos.

À hora da última atualização feita no 'site' do SNS, estavam nas urgências gerais do Hospital Fernando Fonseca 64 doentes, a maioria pouco urgentes.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto que as urgentes (amarela) são de 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

Esta sexta-feira, trinta médicos da urgência geral do Hospital Amadora-Sintra alertaram para a “situação insustentável” desse serviço, alegando escalas deficitárias que não cumprem os rácios de segurança.

De acordo com o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), no primeiro fim de semana de novembro, o tempo de espera na urgência ultrapassou as 24 horas, uma situação que o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra justificou com faltas dos médicos que estavam escalados.

30 médicos do hospital Amadora-Sintra denunciam “situação insustentável” das urgências
Hospital Amadora-Sintra
doentes
Urgência
tempo de espera

