Doentes oncológicos denunciam falta de medicamentos no Hospital de Braga

A Comissão de Utentes da Saúde de Braga alertou para alegadas falhas no fornecimento de medicamentos a doentes oncológicos em tratamento no Hospital de Braga. Um acusação rejeitada pela administração hospitalar, que nega a existência de qualquer rutura e garante que está apenas a fazer uma "gestão criteriosa" das quantidades entregues.Em declarações à agência Lusa, José Lobato, coordenador da comissão, afirma que desde 12 de fevereiro tem recebido queixas de vários doentes em quimioterapia que deixaram de receber a medicação diária necessária para dar continuidade ao tratamento."Tenho relatos de utentes que fazem quimioterapia e que não lhes estão a ser fornecidos os medicamentos para a continuidade do tratamento. O hospital diz que está em reestruturação", explicou. Segundo o responsável, alguns doentes têm sido encaminhados para farmácias comunitárias, onde acabam por pagar os medicamentos do próprio bolso.Hospital nega rutura de fármacosNum esclarecimento enviado à Lusa, o hospital garante que "nunca se verificou uma rutura de fármacos" e que o que ocorreu foi apenas uma gestão mais rigorosa das quantidades dispensadas, com o objetivo de salvaguardar a continuidade dos tratamentos.A unidade admite, contudo, que esta opção possa ter implicado deslocações mais frequentes por parte dos doentes durante um período transitório. Ainda assim, assegura que "a segurança terapêutica nunca foi comprometida" e reafirma o compromisso de melhorar a eficácia do serviço.Numa publicação na sua página oficial na rede social Facebook, a Comissão de Utentes manifesta "preocupação face à informação sobre eventual falta de medicamentos destinados a doentes oncológicos" e recorda que o acesso regular aos tratamentos é um direito dos utentes e uma obrigação do Serviço Nacional de Saúde.A comissão exige um "esclarecimento público urgente" sobre quais os medicamentos em causa, os motivos para a situação, as medidas adotadas e a data prevista para reposição da normalidade.José Lobato adiantou ainda que está a preparar uma exposição formal para enviar ao Presidente da República, ao primeiro-ministro, ao Ministério da Saúde e à Comissão de Saúde da Assembleia da República, bem como aos partidos com assento parlamentar.