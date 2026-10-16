DN reativa secção de Cartas dos Leitores nas plataformas digitais

O Diário de Notícias (DN) assinala esta sexta-feira, 16 de outubro, o pleno funcionamento da sua renovada secção de Cartas dos Leitores, que se encontra já disponível online. A iniciativa visa reforçar o espaço de debate público e a proximidade com a comunidade de leitores, oferecendo canais mais céleres e acessíveis para a participação cívica.

Para verem as suas opiniões e contributos publicados, os leitores dispõem de duas vias diretas: enviar os textos por correio eletrónico para o endereço dnot@dn.pt ou aceder ao formulário próprio disponível na página oficial do jornal em dn.pt, preenchendo os campos obrigatórios indicados.

Com o objetivo de garantir a qualidade do debate, o jornal definiu um conjunto de critérios para a seleção e publicação dos textos. Entre as normas fundamentais destacam-se a obrigatoriedade de identificação do autor, a restrição quanto ao limite de extensão das mensagens e a interdição de conteúdos que promovam o discurso de ódio, ofensas pessoais ou a desinformação.

Conforme sublinhou a direção da DN, a moderação, correção e bom senso da linguagem utilizada é um dos valores que será sempre tido em conta e os contributos selecionados respeitarão escrupulosamente os critérios editoriais e os princípios fundamentais consagrados no estatuto do DN, garantindo um debate público plural e fundamentado.

O Diário de Notícias sublinha que a publicação de artigos e cartas será recusada caso as cartas enviadas não cumpram os padrões éticos e formais definidos pelo jornal.

O elenco completo e detalhado de todas as regras estará disponível para consulta a partir de próxima segunda-feira, 19 de outubro, permitindo aos cidadãos inteirar-se de todas as condições de participação nesta tribuna aberta aos leitores.

A partir de agora, se tem críticas, pensamentos ou ideias – sejam positivas, negativas, ou apenas mais ou menos – acerca de assuntos atuais, relevantes e pertinentes que queira partilhar connosco para enriquecer o debate público, já sabe como e onde fazê-lo. Até já!